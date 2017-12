Kraft wird Dritter in Engelberg, Freitag dominiert

Hinter Kraft klafft im Team von Heinz Kuttin derzeit eine große Lücke. Manuel Poppinger, Manuel Fettner und Michael Hayböck mussten sich mit den Rängen 25 bis 27 zufriedengeben. Daniel Huber belegte Rang 29. Noch schlechter erwischte es den auch schon am Samstag im ersten Durchgang ausgeschiedenen Schlierenzauer und Clemens Aigner (40.)

Kraft war erleichtert über seine Rückkehr auf das Podest. "Es tut natürlich sehr gut, vor der Tournee noch einmal auf dem Stockerl zu stehen. Ich bin sehr, sehr erleichtert. Das war ein richtig cooler Wettkampf. Ich bin auf jeden Fall ganz gut dabei", meinte Kraft. Vor Weihnachten wolle er sich noch den Schliff auf der Schanze holen, um auch Richard Freitag bezwingen zu können.

Für Hayböck lief es nicht nach Wunsch

Für Hayböck läuft es nach überstandener Knöchelverletzung hingegen weiter gar nicht nach Wunsch. "Der gestrige Tag hat mich eher zuversichtlich gestimmt, der heutige wieder ganz und gar nicht. Vielleicht fehlt mir noch die nötige Geduld, weil im zweiten ist wieder einiges daneben gegangen", betonte Hayböck, der von Fehlern und möglicherweise zu wenig Aggressivität nach seiner Verletzung sprach. Der Engelberg-Sieger von 2016 weiß, dass es bis zur Tournee noch viel zu tun gibt. "Die Woche bis zur Tournee muss ich noch irgendwie gut nutzen."

Auch die im laufenden Winter schon in den Top Ten gelandeten Manuel Fettner und Daniel Huber haben viel Aufholbedarf. Noch viel schlechter läuft es bei seinem Comeback für Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer. Der vierfache Engelberg-Gewinner hat nach drei Saisonbewerben erst mickrige neun Weltcuppunkte auf dem Konto.

Trainingslager vor Weihnachten

Um vor dem ersten Saisonhöhepunkt besser in die Spur zu finden, absolviert die ÖSV-Mannschaft vor Weihnachten ein Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen. Im Gegensatz zu rot-weiß-roten Truppe können die Deutschen mit breiter Brust in die Tournee gehen. Neben Podest-Dauergast Freitag sind auch Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler gut in Form. Und auch die Norweger haben mehrere Stockerlplatzanwärter in ihren Reihen.

Ergebnisse:

1. Richard Freitag (GER) 286,4 (137,5/135,0)

2. Kamil Stoch (POL) 274,8 (137,0/133,0)

3. Stefan Kraft (AUT) 274,7 (137,0/134,5)

4. Johann Andre Forfang (NOR) 272,3 (133,5/135,5)

5. Markus Eisenbichler (GER) 270,9 (133,5/132,0)

6. Andreas Wellinger (GER) 269,8 (134,0/134,0)

7. Piotr Zyla (POL) 265,6 (134,0/133,0)

8. Junshiro Kobayashi (JPN) 265,4 (137,5/128,5)

9. Andreas Stjernen (NOR) 264,9 (133,0/132,5)

10. Daniel-Andre Tande (NOR) 261,5 (129,0/137,0)

11. Simon Ammann (SUI) 260,2 (131,0/134,5)

12. Karl Geiger (GER) 258,1 (131,5/132,0)

13. Stefan Hula (POL) 258,0 (134,0/128,5)

14. Peter Prevc (SLO) 255,0 (134,0/127,5)

15. Robert Johansson (NOR) 254,0 (131,0/128,5)

16. Maciej Kot (POL) 252,8 (133,5/126,0)

17. Anders Fannemel (NOR) 252,0 (128,5/131,0)

18. Stephan Leyhe (GER) 248,8 (129,0/129,0)

19. Halvor Egner Granerud (NOR) 248,5 (131,0/127,5)

20. Dawid Kubacki (POL) 244,1 (129,0/126,5)

21. Tilen Bartol (SLO) 234,3 (125,0/125,5)

22. Jernej Damjan (SLO) 234,2 (125,0/124,5)

23. Taku Takeuchi (JPN) 234,1 (126,5/125,5)

24. Jakub Wolny (POL) 231,9 (130,0/121,0)

25. Manuel Poppinger (AUT) 231,5 (127,5/122,5)

26. Manuel Fettner (AUT) 230,8 (126,5/123,0)

27. Michael Hayböck (AUT) 227,3 (127,0/120,0)

28. Domen Prevc (SLO) 225,7 (126,5/121,0)

29. Daniel Huber (AUT) 214,0 (124,0/115,5)

30. Antti Aalto (FIN) 209,7 (126,5/112,5)

Weiter:

34. Gregor Schlierenzauer (AUT) 112,0/125,0

40. Clemens Aigner (AUT) 104,9/120,5

Weltcup-Stand

1. Richard Freitag (GER) 550

2. Andreas Wellinger (GER) 399

3. Daniel-Andre Tande (NOR) 356

4. Kamil Stoch (POL) 323

5. Stefan Kraft (AUT) 292

6. Johann Andre Forfang (NOR) 255

7. Junshiro Kobayashi (JPN) 244

8. Markus Eisenbichler (GER) 207

9. Jernej Damjan (SLO) 177

10. Robert Johansson (NOR) 175

11. Piotr Zyla (POL) 175

12. Anders Fannemel (NOR) 169

13. Dawid Kubacki (POL) 161

14. Karl Geiger (GER) 160

15. Manuel Fettner (AUT) 117

Weiter:

25. Daniel Huber (AUT) 60

28. Clemens Aigner (AUT) 41

29. Michael Hayböck (AUT) 39

35. Manuel Poppinger (AUT) 21

38. Gregor Schlierenzauer (AUT) 9