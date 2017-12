Veith: "Gibt mir extrem viel Mut und Motivation"

Alles richtig gemacht! Anna Veith kam erst Donnerstagabend in Val d’Isère an. Mit zwei guten RTL-Trainingstagen im Gepäck. Und konnte am Freitag einen Erholungstag einlegen - weil auch das zweite Abfahrtstraining nach 60 Zentimeter Neuschnee in der Nacht abgesagt werden musste.

"Es hätte mir extrem weh getan, wenn ich zwei Tage in Val d'Isère nur herumsitzen hätte können. Ich habe gerade im Riesentorlauf noch viel Rückstand", meinte die 28-Jährige, die sich bei geändertem Programm nun auf zwei Super-Gs einstellen kann. Derzeit jene Disziplin, in der sie am stärksten ist.