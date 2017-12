Zwei Tote bei Messerstechereien in Maastricht

Nur Minuten später weitere Messerstecherei

Gegen 21 Uhr hatte es nach Angaben der Polizei eine Schlägerei gegeben. Dabei war ein Mann erstochen worden. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet, teilte die Polizei mit. Etwa zehn Minuten später war bei einer weiteren Messerstecherei in einer anderen Straße eine Frau getötet und zwei Personen verletzt worden. In einer nahe gelegenen Moschee entdeckte die Polizei schließlich noch einen Verletzten. Alle drei wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Über ihren Zustand wurde zunächst nichts bekannt.