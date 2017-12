Jetzt teilt Türkis-Blau die Schulferien neu auf

14 Minister und zwei Staatssekretäre

Um 16 Uhr begeben sich ÖVP und FPÖ am Donnerstag im Wiener Palais Epstein in "Konklave", am Freitagabend soll weißer Rauch aufsteigen. Beschlossen ist, dass es weiterhin 14 Minister und zwei Staatssekretäre geben soll. Sebastian Kurz holt als Regierungschef die EU-Agenden zu sich ins Kanzleramt.

Wer die einzelnen Ressorts übernimmt, ist größtenteils festgelegt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat darauf bestanden, dass Innen- (geht an die FPÖ) und Justizministerium (ÖVP) nicht in der Hand einer Partei sind. Dem Vernehmen nach hat Casino-Vorstandsdirektorin Bettina Glatz-Kremsner, die für das Wirtschaftsministerium gesetzt war, abgesagt.

Doris Vettermann, Kronen Zeitung