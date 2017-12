Hanfproduzent wird neuer Sponsor von Polster-Klub

Völlig kurios: Der größte Hanfproduzent wird neuer Hauptsponsor der Wiener Viktoria! Die Flowery Field GmbH verkauft Hanfstecklinge als Hanfzierpflanzen, betreibt sechs Filialen in Österreich und wird zukünftig den Verein unterstützen. Die Wiener Vikotria spielt in der vierthöchsten Liga Österreichs und belegt derzeit das Mittelfeld der Wiener Stadtliga. Trainer der Kampfmannschaft ist die Toni Polster. Im Video oben sehen Sie, was Polster bei der Sportler-Gala über den neuen ÖFB-Teamchef Franco Foda und den nicht zum Zug gekommenen Andi Herzog zu sagen hatte!