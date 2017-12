Wohnideen für Wien: Mitplanen und gewinnen!

Nur wenige Stunden nach dem ersten Bericht über unsere neue große Leser-Aktion sind schon die ersten Entwürfe für neue Wohnideen in unserem Wien-Ressort in der "Krone"-Redaktion eingetroffen: So schickte Michael aus der 6B des Goethegymnasiums in 1140 Wien seine Zeichnung von einem coolen Öko-Haus samt Fotovoltaikanlagen, Windrad und Wassertanks zum Sammeln von Regenwasser. Sein Klassenkollege Fabio mailte einen ersten Entwurf von einem Stelzen-Haus am Wasser: "Ein Haus direkt an der Donau wäre super."

"Wie unsere Wohnhäuser in der Zukunft aussehen könnten, das zeigt auch sehr gut dieser Entwurf der norwegischen Architekten Helen & Hard für ein Professoren- und Studentenwohnheim in der Seestadt Aspern", meinte der Medienexperte Rudi Mathias, der für das Wiener Wohnbauressort die große Aktion organisiert.