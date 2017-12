10.000 Euro für die besten Wohnideen der Wiener!

Direkt am Wasser, mitten in der Wiener City? Oder doch in einem supermodernen Öko-Haus am Stadtrand im Grünen? Bei dem großen Ideenwettbewerb, den nun Wohnbaustadtrat Michael Ludwig gemeinsam mit der "Krone" startet, wollen wir Ihre kreativsten Wohnideen belohnen: Was sind Ihre größten Wünsche für Ihr Zuhause der Zukunft? Welche Wohnidee, welche Wohnphilosophie, haben Sie für sich entdeckt?

"Ich glaube daran, dass ein sehr, sehr großes Kreativpotenzial in uns allen steckt. Ich freue mich, wenn jetzt alle Wiener ihre Vorstellungen in die Zukunft unserer Stadt einbringen", initiierte Michael Ludwig diesen großen Ideenwettbewerb, an dem auch Tausende Schüler der Oberstufen von AHS, BHAS sowie der Berufsschulen mitmachen.