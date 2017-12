Obdachlose für Brände in Bel Air verantwortlich

Kurz nach Ausbruch des Feuers am vergangenen Mittwoch hätten Beamte das Lager aufgesucht, aber niemanden mehr vorgefunden, sagte ein Feuerwehrsprecher der "New York Times". Eine Festnahme von möglichen Tatverdächtigen sei nun eher unwahrscheinlich. Das sogenannte Skirball-Feuer hatte sechs Häuser zerstört und zwölf weitere beschädigt. Tausende Bewohner in dem Viertel waren vor den Flammen geflüchtet. Am Dienstag war das Feuer weitgehend eingedämmt.