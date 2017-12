Adventkalender unterstützt unsere Tierheime

Mit dem diesjährigen Gourmet-Adventkalender möchte die Katzenfuttermarke darauf aufmerksam machen, auch an alle vierbeinigen Familienmitglieder zu denken und jene, die nicht das Glück haben, Weihnachten in einem eigenen Zuhause zu feiern. Aus diesem Anlass spendet Gourmet pro Adventkalendertag ein Katzenfutterpaket an das Tierheim Dechanthof in Mistelbach und möchte alle Katzenliebhaber dazu aufrufen, ebenfalls zu helfen, um allen vierbeinigen Tierheimbewohnern mit einem kleinen Geschenk einen liebevollen Adventmoment zu bescheren.

Futter gewinnen, behalten oder spenden

Noch bis 24.12. hat jeder die Möglichkeit mit dem Gourmet-Adventkalender unter www.purina-gourmet.at täglich tolle Geschenke für die eigene Samtpfote oder sich selbst zu gewinnen. Wer Gourmet-Tierfutter gewinnt, kann entscheiden, ob dieses nach Hause zugestellt oder an den Verein Animal Care Austria (Wien), das Tierheim Parndorf (Burgenland), den Tierschutzverein Purzel&Vicky (Steiermark), das Tierheim Pfotenhilfe Lochen (Oberösterreich), das Tierheim Bruck an der Leitha (Niederösterreich) oder an das TierQuarTier Wien gespendet werden soll.

Geschenke für Tierheime abgeben!

Zusätzlich haben alle Besucher des Gourmet-Adventstands, der ebenfalls bis 24.12. im Osten Österreichs unterwegs ist, die Möglichkeit, selbst mitgebrachte Geschenke für Tierheime vor Ort abzugeben. Alle Standorte des sind HIER abrufbar.