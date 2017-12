Aus für Rauchverbot: Jetzt rumort es in der ÖVP

Da es in den vergangenen 15 Jahren unter 35 OECD-Staaten nur in zwei - in Österreich und der Slowakei - keinen Rückgang der Raucherquote gegeben habe, habe Österreich einiges aufzuholen und müsse vermehrt auf Prävention und Aufklärung setzen. "Rückschritte beim Raucherschutz können wir uns vor diesem Hintergrund nicht leisten", so Haberlander.

Der oberösterreichische Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser sieht in der Umkehr in Sachen Rauchverbot ebenfalls "keine fachgerechte und nachvollziehbare Entscheidung". Er kritisiert zudem, dass behauptet werde, durch die Zusammenlegung der Sozialversicherungen würden Hunderte Millionen gespart werden - doch durch die Abkehr vom Rauchverbot "werden Millionen in den Sand gesetzt", so Niedermoser.