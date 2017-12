Anhänger mit 80 Christbäumen gestohlen

Das Christkind war es wohl nicht, vielmehr dürften dreiste Langfinger am Werk gewesen sein: Ein Anhänger mit nicht weniger als 80 Nordmanntannen wurde in der Nacht auf Montag in Neusiedl am See gestohlen. Auch eine massive Diebstahlsicherung konnte die Täter nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Für Hinweise auf die Diebe winkt ein Baum nach Wahl als Belohnung.