Sexy Yoga-Fotos von Meghan Markle aufgetaucht

Ein Insider verriet dem "Us Weekly"-Magazin: "Sie werden Williams und Kates Gäste sein und werden mit ihnen hin und her reisen." Es wird angenommen, dass das verlobte Paar mit dem Rest der Familie die Queen an Heiligabend in Sandringham besuchen und danach mit dem Herzog und der Herzogin in deren Zuhause in Amner Hall in Norfolk bleiben wird. Den ersten Weihnachtsfeiertag wird die royale Familie mit einem traditionellen englischen Frühstück beginnen, bevor sie dann den Gottesdienst in der St.-Mary-Magdalene-Kirche besucht. Im Anschluss daran wird es ein weihnachtliches Mittagessen geben, später werden alle der Rede der Queen lauschen.