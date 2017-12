Gewalt-Hotspot Praterstern: Polizeistation geplant

Drogenexzesse, Gewaltorgien, Passanten und Anrainer in Angst: Am Praterstern rumort es, seit das alte Wachzimmer geschlossen ist. Das soll sich bald ändern. Anfang 2019 wird die Polizei eine neue Inspektion beim Bahnhofseingang beziehen: mit modernster Sicherheitstechnik, Arrestzellen und Platz für 60 Beamte. Die Pläne seien in der finalen Phase.