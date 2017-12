Real Madrid zerlegt Verfolger Sevilla mit 5:0!

Die Tore zum Kantersieg Reals steuerten Abwehrchef Nacho Fernandez, der fünffache Goldener Ball-Gewinner Cristiano Ronaldo (2), Ex-Bayern-Spieler Toni Kroos und Eigenbau Achraf Hakimi bei.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat nach der Abholung seines fünften "Ballon d'Or" einen Doppelpack auf dem Rasen folgen lassen. Der Portugiese traf am Samstag beim 5:0-Erfolg von Real Madrid über den FC Sevilla zunächst in der 23. Minute, sieben Minuten später verwandelte er einen Elfmeter. Real lag schon zur Halbzeit 5:0 voran, auch nach der Pause war der Sieg nicht mehr in Gefahr.

Ronaldo war am Donnerstag zum fünften Mal mit dem "Ballon d'Or", dem goldenen Ball für den besten Fußballer der Welt, ausgezeichnet worden. Der Stürmer ist gemeinsam mit Lionel Messi vom FC Barcelona Rekordgewinner bei der vom Fachmagazin "France Football" durchgeführten Wahl.

Real kommt in der Tabelle fünf Punke auf Leader Barcelona ran.