Kläbo dominiert weiter! 6. Sieg im 7. Saisonrennen

Norwegens neuer Langlaufstar Johannes Hösflot Kläbo dominiert das Weltcupgeschehen weiter nach Belieben. Der 21-Jährige gewann am Samstag in Davos sein sechstes von bisher sieben Rennen des Olympiawinters. Im Skatingsprint triumphierte er souverän vor Federico Pellegrino (ITA) und Alexander Bolschunow (RUS). In Gesamtwertung hat Kläbo in seiner erst zweiten Saison fast schon 300 Punkte Vorsprung.