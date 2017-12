Red-Bull-Chef Didi Mateschitz wird jetzt Fischer

Pachtvertrag läuft zehn Jahre

Kein Wunder also, dass Dietrich Mateschitz bei all diesen ökologischen Vorzügen über seine Forst Authal GesmbH zuschlug. "Wir haben ihm alle unsere Aquakultur-Anlagen, den Vertrieb und auch die örtlichen Verkaufsstellen unserer hochwertigen Speisefische aus dem Salzkammergut in Oberösterreich und der Steiermark auf zehn Jahre verpachtet", so Schöppl, der betont, dass die Seen selbst und auch die Grundflächen im Besitz der Bundesforste bleiben. Bisher war deren Vertriebspartner der Gastronomiezulieferer Karnerta aus der Vivatis-Gruppe.

Mark Perry, Kronen Zeitung