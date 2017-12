Charmanter Ritter als Gesicht für Türkis-Blau

Launsky, vielsprachiger Jurist und derzeit Sektionschef im Außenministerium, war für Österreich jahrelang an den Botschaften in Washington, Neu-Delhi und Riad im Einsatz. Zu weltumspannender Anerkennung brachte es Launsky bei den Vereinten Nationen als Under-Secretary General beim früheren Generalsekretär Ban Ki Moon.

Einsatz bei Salzburger "Sahara-Geiseln"

Hierzulande wurde Launsky - er feierte am 30. November seinen 60. Geburtstag - als diskreter Vermittler in Krisenfällen bekannt, etwa bei Entführungen von Österreichern im Ausland. In den meisten Fällen blieben seine Einsätze geheim. Bekannt wurde Launskys Erfolg vor neun Jahren bei seinen Bemühungen um die Freilassung der Salzburger "Sahara-Geiseln" aus der Gefangenschaft der "Al-Kaida im Islamischen Maghreb" in Mali.