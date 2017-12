The Pretty Reckless: Auf der Suche nach Frieden

Als die US-Rockband The Pretty Reckless am 17. Mai dieses Jahres euphorisiert von der Bühne des Detroiter Fox Theatre schritt, konnte sie noch nicht ahnen, dass diese Nacht zu einer tragischen werden würde. Wie schon ein paar Abende zuvor durfte die Band rund um Taylor Momsen, weltweit bekannt durch die US-Soap "Gossip Girl", für ihre großen Helden Soundgarden eröffnen. Der Traum wandelte sich aber schnell zum Albtraum, als sich Cornell in ebenjener Nacht in seinem Detroiter Hotelzimmer das Leben nahm und damit nicht nur Soundgarden, sondern auch ein gewichtiges Stück popkulturelle Musikgeschichte auslöschte. Nur zwei Tage später coverten The Pretty Reckless den emotionalen Song "Like A Stone" von Cornells bekannter Zweitband Audioslave als Hommage an den viel zu früh verstorbenen 52-Jährigen. Momsen konnte die Tränen auf der Bühne nur mühsam zurückhalten und jeder Anwesende wusste zu diesem Zeitpunkt, dass in der kecken Blondine etwas nachhaltig gestorben war. Ihre Welt war nicht mehr dieselbe.

Gerüchte besagen, Momsen wäre die letzte Person gewesen, die mit Cornell persönlich sprach. So ganz verifizieren lässt sich die Geschichte nicht, doch die Vollblutrockerin hat sich seit diesem Ereignis drastisch verändert. Die Leichtigkeit auf der Bühne wich einer gewissen Seriosität, in Interviews versteckt sich die 24-Jährige hinter halblustigen Witzen, Kurzsilbigkeit und dicken Sonnbrillen und die obligatorische Flasche Jack Daniels ist täglicher Fixbegleiter im Tourbus. Wir trafen die Sängerin, Gitarrist Ben Philips und Drummer Jamie Perkins nach ihrem Auftritt beim Frequency Festival, das gleichzeitig ihr langersehntes Österreich-Debüt war. Mit im Gepäck hatten sie ihr im Herbst 2016 veröffentlichtes, aktuelles Studioalbum "Who You Selling For" und bereits bekannte Erfolgssingles wie "Heaven Knows", "Make Me Wanna Die" oder "Follow Me Down" - allesamt vor allem in den amerikanischen Alternative-Charts rotierende Hit-Kracher.