Berliner Grüne: "Will Lehrerinnen mit Kopftuch"

Grüne: "Religiöse Manipulation" soll geahndet werden

Das Neutralitätsgesetz, das Lehrerinnen das Tragen von Kopftüchern untersagt, ist den Grünen ebenfalls ein Dorn im Auge. Bildung müsse zwar neutral sein, das lasse sich aber nicht an Kleidungsvorschriften festmachen. Deswegen will Jarasch Lehrerinnen mit Kopftuch an Berliner Schulen sehen. "Was wir brauchen, sind Regelungen, die religiöse Manipulation wirksam ahnden, statt einen Kulturkampf um das Kopftuch zu führen", wird die Grüne von der "Welt" zitiert. Innerhalb der Partei ist dieses Thema jedoch umstritten.