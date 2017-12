Suljovic zu Karl: "Nehmen niemandem etwas weg!"

Warum Karl die Nominierung von Suljovic so getroffen hat? "Ich bin stark im Ausdauersport verwurzelt und sehe, wie diese Leute trainieren und an ihre Grenzen gehen. Beim Darts sehe ich diese körperliche Anstrengung nicht." Karl stellte klar, was ihm fehlt: "Ein Puls über 100. Sowie das Risiko, wie zum Beispiel bei einem Skispringer. Ein Tennisspieler steht fünf, sechs Stunden am Platz. In Australien bläst es 60 Grad Celsius runter und er muss sich mit hohem Puls konzentrieren."