"Paulis" Charity-Tombola war ein voller Erfolg

Die Vorweihnachtszeit steht im "Paulis" traditionell unter dem Motto der Wohltätigkeit. "Wir haben auch in diesem Jahr wieder eine Charity-Tombola veranstaltet - Tierfreunde konnten Lose für den guten Zweck erwerben und wunderbare Preise gewinnen", erklärt Inhaberin Sylvia Leinwather. Zu gewinnen gab es etwa Restaurantgutscheine, Haustier-Portraits, einen "miss lillys hats"-Kranz oder ein Outdoor-Fotoshooting mit Tanja Hofer.

Ein ganzer Wagen voller Sachspenden

Am vergangenen Samstag kamen zahlreiche Kunden, Freude und Tierliebhaber in das hübsche Geschäftslokal in der Wiener Gymnasiumstraße. Gemeinsam wurde ausgelassen gefeiert. Der bereitgestellte Wagen und der dazugehörige Anhänger waren in kürzester Zeit randvoll mit Sachspenden, die den armen Schützlingen des Tierheims Parndorf zugute kommen. Sylvia Leinwather ist zurecht stolz auf das gemeinsam Geleistete: "Alle Hunde und Katzen bekommen am Heiligen Abend ein Weihnachtsessen, Spielzeuge und Leckerlis!"

3000 Euro für die "Freunde der Tierecke"

In diesem Jahr wurde zudem unser Verein "Freunde der Tierecke" unterstützt. Durch den Losverkauf kamen insgesamt 2800 Euro zusammen, die vom "Paulis" auf 3000 Eurp aufgerundet werden. Das begründet die Unternehmerin folgendermaßen: "Weil die 'Tierecke' dort anpackt, wo dringend Hilfe benötigt wird!" Maggie Entenfellner freut sich naturgemäß sehr über die Hilfe: "Jeder Euro zählt und kommt direkt bei den armen Seelen an - sei es in unserem Katzenhaus, in Form von Futter- oder Sachspenden an diverse Vereine und Heime, oder als Zuschuss zu Tierarztkosten, wenn die Halter sich diese nicht mehr leisten können. Ich bedanke mich von ganzem Herzen!"

Besuchen Sie das "Paulis" unter www.paulis-hundeausstatter.at!