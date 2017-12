Jolie und Pitt streiten vor dem Fest um die Kinder

Und auch in den letzten Wochen des Jahres sieht es wohl nicht danach aus, als würde bald Weihnachtsfriede herrschen. Jolie plant laut "HollywoodLife" zu den Feiertagen einen Trip nach Kambodscha - mit den Kindern, versteht sich. Pitt habe daraufhin seine Ex gebeten, dass sie wenigstens übers Fest in Los Angeles bleiben soll. "Er will halt die Kinder sehen", so ein Freund der Familie zur Promi-Seite. "Schon vergangenes Jahr hat er extrem gelitten, als er sie weder zu Thanksgiving, noch zu Weihnachten bei sich hatte."