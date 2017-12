Mercedes Echerer über ihren Kampf gegen Krebs

"Krone": Mercedes, unser Gespräch hat ein ganz wesentliches Ziel: Du möchtest werben!

Mercedes Echerer: Ja, ich möchte gerne den Lesern bewusst machen, dass man mit wenigen Stunden seines Lebens ein Menschenleben retten kann! Es geht um Knochenmarkspenden für Leukämie-Kranke. Hätte ich keinen passenden Spender gehabt, wär ich vielleicht schon nicht mehr da.

Wann und wodurch hast du von deiner Krankheit erfahren?

Das war im Juni des Vorjahrs, als mich ein befreundeter Onkologe nach einem differenzierten Blutbild zu sich gebeten hat, mit den Worten: "Du kommst eh mit einer Person deines Vertrauens!?" In diesem Moment war mir klar, es ist was Schlimmes. Ich hatte nur Angst. Denn Krebs ist eine Krankheit, die haben die anderen. Ich doch nicht! Gemeinsam mit meinem Partner, dem Autor Rupert Henning, bin ich also zu diesem Gespräch, bei dem ich erfahren musste, dass ich Leukämie hab. Ich war wie gelähmt. Konnte nicht sprechen. Das, was der Arzt sagt, was Rupi sagt, kommt zu mir wie durch 7000 Filter. Ich war wie unter einer Käseglocke. Plötzlich die Konfrontation mit dem Tod. Mit Endlichkeit.

Bist du über deine Überlebenschance informiert worden?

Ja. Ich habe eine 50- bis 70-prozentige Überlebenschance. Wir haben's relativ früh erkannt, ich bin verhältnismäßig jung und sonst gesund.