Nur 0:0! Nach Barca lässt auch Real Punkte liegen

An den Spitzenreiter herantasten konnte sich Atletico. Nach einem 2:1 gegen Real Sociedad liegen die Madrilenen nur noch sechs Punkte hinter Barcelona. Valencia hat am Sonntag bei Getafe die Chance, dem Tabellenführer bis auf zwei Zähler nahe zu rücken.

Im Camp Nou ging Celta in der 20. Minute durch Iago Aspas in Führung, Lionel Messi gelang zwei Minuten später der Ausgleich. Für den Argentinier war es der erste Torerfolg nach fünf Pflichtspielen ohne Treffer. Luis Suarez, dem zuvor ein Tor fälschlicherweise wegen Abseits aberkannt worden war, schoss Barca erneut in Führung (62.). Doch das Tor von Maxi Gomez (70.) sowie zwei Aluminiumtreffer der Gastgeber besiegelten den ersten Liga-Punkteverlust des Vizemeisters in dieser Saison vor Heimpublikum.

Umtiti acht Wochen out

Bei Barcelona wurde auch die Personaldecke dünner. Verteidiger Samuel Umtiti fällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel acht Wochen aus. Der Franzose fehlt damit auch im "Clasico" gegen Real am 23. Dezember.

Der Titelverteidiger musste sich in Bilbao mit einem torlosen Remis begnügen. Reals Kapitän Sergio Ramos sah im Finish der Partie nach einem Ellbogencheck die Gelb-Rote Karte (86.). Atletico siegte indes dank eines Treffers von Antoine Griezmann in der 88. Minute. Der Franzose, bei Real Sociedad ausgebildet, jubelte danach nicht. Griezmann stand wegen seiner Torflaute zuletzt in der Kritik.