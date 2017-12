Mann (66) erfror nach Unfall

Der Unfall dürfte schon Freitagabend passiert sein, als der Weststeirer auf den Heimweg war. Etwa einen Kilometer von seinem Zuhause entfernt kam das Auto von einer Gemeindestraße ab, überschlug sich mehrmals etwa 40 Meter einen Waldhang hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Lenker dürfte sich laut Polizei noch selbst aus dem Pkw befreit haben, dann aber weitere 20 Meter abgestürzt sein. Er blieb verletzt auf einem Waldweg liegen und überlebte die kalte Nacht nicht.

Samstagfrüh machten sich die Ehefrau und die Söhne auf die Suche und fanden den toten Angehörigen. Sie werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Junge Frau erlag Kopfverletzungen

In Thal war eine in der Steiermark lebende Ungarin (25) mit ihrer Mutter unterwegs, als das Auto auf der L 301 in einer Linkskurve von der schneenassen Fahrbahn abkam und über den Straßengraben in einen angrenzenden Wald und dort gegen einen Baum geschleudert wurde. Die Lenkerin starb, ihre Mutter wurde verletzt.

Jakob Traby, Kronen Zeitung