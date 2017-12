Endspurt zur Koalition - und Hofers Bart wächst

Ganz schön haarig: Norbert Hofer, dritter Nationalratspräsident und einer der FPÖ-Chefverhandler hofft auf eine rasche Koalitions-Einigung zwischen Türkis und Blau. Denn erst dann will er sich wieder rasieren. Deutlich wird außerdem eines: Je länger die Verhandlungen dauern, desto mehr und lautere Zwischenrufe gibt es. Auch deshalb will man jetzt rasch den Endspurt in Richtung Koalition.