LIVE: Gschweidl vergibt Chance aufs 1:0 für WAC

Ausgerechnet in einer Phase des Misserfolgs steht für Rapid das vielleicht unliebsamste Auswärtsspiel der Halbsaison auf dem Programm. Die Hütteldorfer gastieren am Samstag zum Auftakt der 17. Bundesliga-Runde in der Lavanttal-Arena, wo es gegen den WAC in bisher elf Pflichtspielen nur zu einem Sieg reichte. Wir berichten live, siehe Ticker unten. (Oben im Video sehen Sie Rapids Elfer- und Rot-Drama gegen Altach!)