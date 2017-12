Henne „Hilda“ reiste mit Lkw Hunderte Kilometer

Einen gackernden blinden Passagier hat am Freitag ein Lkw-Fahrer mit sich geführt. Bei einer Verkehrskontrolle im niederösterreichischen Brunn am Gebirge hielten Polizeibeamte einen ausländischen Lkw an. Die Beamten staunten nicht schlecht, als während der Überprüfung plötzlich ein Huhn unter der Fahrerkabine hervorsprang und auf der Fahrbahn umherlief.