Beyonces Gatte Jay-Z legt Fremdgeh-Beichte ab

Auf seinem Album "4:44" deutete er an, dass er seine Frau betrogen hat. Jetzt sprach Jay Z seine Verfehlungen als Ehemann zum ersten Mal offen aus. In einem Interview mit der "New York Times" ließ der Hip-Hop-Mogul durchblicken, dass sein Seitensprung ihn und Beyonce an Rand der Scheidung gebracht hatten.