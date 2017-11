Pkw-Lenker kracht gegen Betonwand und stirbt

Dramatischer Unfall in Vorarlberg: Ein 51-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwoch auf der Rheintalautobahn (A14) bei Nenzing im Bezirk Bludenz tödlich verunglückt. Der Mann prallte in einem abgesicherten Baustellenbereich unter anderem gegen eine Betonleitwand und ein Baustellenfahrzeug. Er wurde lebensgefährlich verletzt und starb wenig später im Schockraum des LKH Feldkirch. Ein Arbeiter erlitt Blessuren am Fuß.