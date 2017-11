Polizei-Großeinsatz in NÖ: Mann schoss um sich

Großeinsatz der Einsatzkräfte Mittwochfrüh in Niederösterreich: In einer Wohnung in Traisen im Bezirk Lilienfeld fielen Schüsse, eine Person wurde getroffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter ergriff nach der Tat die Flucht, dürfte zuvor jedoch noch die Wohnung, in der sich der Vorfall ereignet hatte, angezündet haben. Laut "Krone"-Informationen hat er sich mittlerweile selbst bei der Polizei gestellt.