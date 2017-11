Pistengeher sollen blechen

"Generell ist es für uns als Pistenbetreiber sehr positiv, dass immer mehr Wintersportler unsere Infrastruktur nutzen", bemühte sich Helmut Holzinger von den HiWu-Bergbahnen in seiner Funktion als Obmann der Fachgruppe Seilbahnen der WKOÖ um Ausgewogenheit: "Allerdings bringt die neue Situation ein Konfliktpotenzial mit sich."



Im Klartext:

Die Pistengeher treiben die Seilbahnmitarbeiter speziell in der derzeitigen Phase, wenn die neuen Pisten produziert werden, zur Weißglut. Holzinger: "Vorige Woche sind am Mittwoch hundert Pistengeher zwischen unseren Mitarbeiter herumgewuselt, einer davon ist sogar gegen ein Seil eines Pistengeräts gefahren und gestürzt. So geht das nicht.



"Böse "Pistenparasiten", gute Tourengeher"

Es ist klar zwischen Touren- und Pistengehern zu unterscheiden, das sind komplett unterschiedliche Sportarten", sagt Christoph Spießberger, Geschäftsführer der Almtal Bergbahnen: "Tourengeher bewegen sich im freien, alpinen Gelände, Pistengeher sind oftmals reine Ausdauersportler."



Die neue Info-Plattform http://www.pistengehen.at seit gestern online. Dort kann man im Detail lesen, wo was möglich ist und wie viel dafür zu berappen ist.



Christoph Gantner, Kronen Zeitung