Welser Handballer auf den Spuren von Arsenal!

„Wir wollen ein Zeichen setzen und frischen Wind reinbringen“, sagt Neo-Obmann Dominik Maric, der verrät, dass man eine neue Stufe der Professionalisierung in den Verein, der mittelfristig den Aufstieg in Liga eins anstrebt, bringen will. Womit man ob der Umbenennung auch auf den Spuren des Fußball-Topklubs Arsenal FC und anderen Klubs ist.