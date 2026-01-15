Welser Handballer auf den Spuren von Arsenal!

Wie einst der englische Fußball-Topklub Arsenal FC hat sich nun auch der Welser Handball-Zweitligist für eine Umbennung entschieden, um die Professionalisierung voranzutreiben. Mit einem neuem Namen ist man aber bei Weitem nicht alleine, in der Sport-Historie gab‘s bereits einige Beispiele.
Ein wahrer Kracher wartet heute auf den Handball-Zweitligisten aus Wels, trifft man doch bei freiem Eintritt (18.30) auf den deutschen Erstligisten Stuttgart. Erstmals wird man aber nicht mehr als Spiders auftreten, sondern mit neuem Namen HSC Wels und neuem Logo.
„Wir wollen ein Zeichen setzen und frischen Wind reinbringen“, sagt Neo-Obmann Dominik Maric, der verrät, dass man eine neue Stufe der Professionalisierung in den Verein, der mittelfristig den Aufstieg in Liga eins anstrebt, bringen will. Womit man ob der Umbenennung auch auf den Spuren des Fußball-Topklubs Arsenal FC und anderen Klubs ist.
