Neuer Klubname

Welser Handballer auf den Spuren von Arsenal!

Oberösterreich
15.01.2026 13:00
Handballer heißen nicht mehr Spiders, sondern HSC Wels
Handballer heißen nicht mehr Spiders, sondern HSC Wels(Bild: Krone KREATIV/REUTERS/David Klein, HSC WELS)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Wie einst der englische Fußball-Topklub Arsenal FC hat sich nun auch der Welser Handball-Zweitligist für eine Umbennung entschieden, um die Professionalisierung voranzutreiben. Mit einem neuem Namen ist man aber bei Weitem nicht alleine, in der Sport-Historie gab‘s bereits einige Beispiele.

0 Kommentare

Ein wahrer Kracher wartet heute auf den Handball-Zweitligisten aus Wels, trifft man doch bei freiem Eintritt (18.30) auf den deutschen Erstligisten Stuttgart. Erstmals wird man aber nicht mehr als Spiders auftreten, sondern mit neuem Namen HSC Wels und neuem Logo.

„Wir wollen ein Zeichen setzen und frischen Wind reinbringen“, sagt Neo-Obmann Dominik Maric, der verrät, dass man eine neue Stufe der Professionalisierung in den Verein, der mittelfristig den Aufstieg in Liga eins anstrebt, bringen will. Womit man ob der Umbenennung auch auf den Spuren des Fußball-Topklubs Arsenal FC und anderen Klubs ist.

  • Arsenal: 1886 wurde der Verein von Arbeitern als Dial Square FC gegründet, ehe man aufgrund von Umzügen und auch mehr Professionalisierung seit 1919 offiziell Arsenal FC heißt.
  • Everton: Zunächst wurde der Klub als St. Domingo FC von einer religiösen Gemeinde gegründet, benannt nach einer Kapelle im Stadtteil, und dann 1879 in Everton FC umbenannt, auch um eine größere lokale Gemeinschaft zu repräsentieren.
  • Washington Commanders: Das Football-Team wurde nach Rassismus-Kritik umbenannt. Sie hießen bis 2020 Redskins, dann Washington Football Team und seit 2022 Washington Commanders.
  • Oklahoma City Thunder: Die Historie der Basketballer begann als Seattle SuperSonics. 2008 zog das Franchise mit neuem Namen um. In der Vorsaison gelang der erste Titelgewinn. 
