Landesrechnungshof kritisiert Landes-Kultur GmbH

„Ein strategischer Rahmen braucht Klarheit darüber, wohin sich das System entwickeln soll und woran Erfolg gemessen wird, andernfalls kann keine Gegensteuerung erfolgen“, betont Rudolf Hoscher, Direktor der OÖ Landesrechnungshofes.

Im Rahmen einer Prüfung wurden die Kulturstrategie des Landes Oberösterreich und deren Umsetzung analysiert. Die Grundlage bildet das 2020 beschlossene Kulturleitbild.