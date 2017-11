Nach Messermord in Wien: Mann im Ausland vermutet

Die Frau war am Sonntag in der Wohnung in der Felberstraße tot aufgefunden worden. Sie wies mehrere Messerstiche auf. Besorgte Angehörige der Frau hatten sich am Sonntagabend an eine Polizeiinspektion gewandt, nachdem sie zuletzt am Freitagabend Kontakt zu der 31-Jährigen gehabt hatten und die Frau danach nicht mehr erreichbar war. Die Beamten fanden die Leiche der Frau in ihrer Wohnung. Die Tatwaffen, zwei Messer, lagen neben der Toten.