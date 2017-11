Wien: Richter wollte Anwärterin Oralsex aufdrängen

Richter ließ nicht locker

Obwohl die junge Frau von Anfang an ablehnte, ließ der ältere Mann nicht locker. Der Oralsex könne auch "einseitig" sein und es wäre "eine Verschwendung", wenn sie das Angebot nicht annehme, so der verbal zudringliche Richter. Damit nicht genug, fragte der Mann die Richteramtsanwärterin auch über ihre sexuellen Gewohnheiten aus und spielte ihr Videos, die Frauen beim Orgasmus zeigen sollen, vor. Als die Frau das Sex-Angebot weiterhin ablehnte, kündigte der Richter an, er werde in ihrer Beurteilung festhalten, dass sie "konsequent" sei.

Das Oberlandesgericht Graz sprach den Mann daraufhin schuldig und verhängte eine Disziplinarstrafe in der Höhe von 7000 Euro. Als Richter stehe er in der Pflicht, sich sowohl im als auch außer Dienst so zu verhalten, dass er das Vertrauen in die Rechtspflege sowie das Ansehen des Richterstandes nicht gefährdet, heißt es in der Urteilsbegründung.