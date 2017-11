Shiffrin-Triumph mit Fabelzeit, Schild tolle 3.!

Für Schild war es der erste Podestplatz seit März in Squaw Valley, als sie ebenfalls Slalom-Dritte geworden war. Nach dem Ausfall auf dem von ihr so ungeliebten, flachen Hang in Levi fühlte sich die 27-Jährige auf dem steileren Gelände in Vermont schon viel wohler. "Bergab kann ich viel besser. Ich bin es locker angegangen", sagte Schild, für die es der fünfte Podest-Platz ihrer Karriere war. Sie gab an, dass sie nach dem Ausfall in Levi doch sehr verunsichert gewesen war. "In der Vorbereitung bin ich nie ausgefallen. Das war dann schon eine kleine Wunde, die mit heute wieder geheilt ist", sagte die Salzburgerin im ORF-TV-Interview. Im ersten Durchgang in Killington habe sie deshalb einen Sicherheitslauf hingelegt. "Ich habe dann gesehen, dass ich mit einer sicheren Fahrt noch Dritte bin, das hat mir Selbstvertrauen gegeben." Nach dem "Superauftakt" hoffe sie nun, dass sie dadurch mehr Lockerheit gewinne.

Ihr bestes Karriere-Ergebnis als Siebente erreichte die 20-jährige Katharina Gallhuber. Die Niederösterreicherin war mit Startnummer 38 auf den 13. Halbzeitrang gerast, in der Entscheidung zeigte sie eine weitere starke Leistung und pushte sich noch weiter nach vorne. "Ich freue mich riesig, dass ich zwei gute Läufe runtergebracht habe. Ich habe mein Herz in die Hand genommen und mir gesagt, lass den Ski laufen", meinte die bisher als Spezialistin für das Flachere bekannte Athletin.