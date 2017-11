16-Jährige bei Unfall aus Pkw geschleudert

Zu einem spektakulären Unfall kam es am am Freitag auf der Eibergstraße in Söll! Ein Pkw-Lenker (19) kam von der nassen Fahrbahn ab, krachte gegen eine Steinwand und überschlug sich mehrmals. Dabei wurde eine 16-jährige Insassin aus dem Fenster geschleudert und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.