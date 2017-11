Lokführer (58) stirbt nach Sturz von Zug im Spital

Nach dem Sturz eines Lokführers von einem Zug in Wien-Penzing am Dienstagabend ist der 58-Jährige am Donnerstag im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Ein 19-Jähriger, der nach dem Vorfall bei der Durchsuchung gefasst wurde, befindet sich in Untersuchungshaft. "Er hat bisher widersprüchliche Aussagen getätigt", so Polizeisprecher Harald Sörös am Freitag.