Bundesländer lehnen sich gegen ÖVP-FPÖ-Pläne auf

Information zur Grafik oben: Bei den türkis-blauen Plänen, die Sozialversicherungen zusammenzulegen, spielen die jüngst von der EU und OECD erhobenen Ausgaben im Gesundheitswesen eine gewichtige Rolle. Österreich liegt dabei mit 3808 Euro pro Kopf an sechster Stelle in der EU und rund 1000 Euro über dem Durchschnitt. Kritik gibt es vor allem für unsere teure Krankenhaus-Versorgung. Österreich habe die zweithöchste Rate an stationären Aufenthalten in der EU. Würde man mehr Eingriffe ambulant durchführen und das Angebot an niedergelassenen Ärzten stärken, könne man deutliche Einsparungen erzielen. Viel Geld gehe bei uns auch durch ineffiziente und komplexe Strukturen verloren.

Wien: "Ausspielen der Ärmsten gegen die Armen"

Zurück nach Wien, wo sich die FPÖ gemeinsam mit der ÖVP am Donnerstag ganz klar gegen die Stadtregierung stellte: Für Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) sind Kürzungen bei der Mindestsicherung ein "Ausspielen der Ärmsten gegen die Armen". Auch eine Deckelung wird es mit der SPÖ weiterhin nicht geben. Die grüne Sozialsprecherin Birgit Hebein durfte eine Frage an Sandra Frauenberger stellen - wenn auch keine besonders kritische: Was würde passieren, wenn Türkis-Blau im Bund alle Kürzungspläne umsetzt? Die Antwort ist hinlänglich bekannt. Und die Kosten sind es auch: Alleine heuer wird die Sozialhilfe 693 Millionen Euro verschlingen.