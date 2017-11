Erste Liga: Zuschauerschnitt von 1482

Wie in der vergangenen Saison betrug der Anteil an eingesetzten österreichischen Spielern in den ersten 18 Runden 71 Prozent. Angeführt wird diese Statistik vom FC Blau Weiß Linz mit 93 Prozent, dahinter folgen der SC Wiener Neustadt mit 91 Prozent und der TSV Hartberg mit 86 Prozent.

Zuschauerzahlen 2017/18 Klub Runden 1-18 Ø Spiel Diff. 17/18 zu 16/17 SV Guntamatic Ried 29.994 3333 Absteiger FC Wacker Innsbruck 27.094 3011 +0.84% SC Austria Lustenau 19.702 2190 -9.09% FC Blau Weiß Linz 11.721 1303 -14.61% TSV Prolactal Hartberg 11.412 1268 Aufsteiger WSG Swarovski Wattens 11.109 1235 -20.43% SC Wiener Neustadt 9.807 1090 +41.74% KSV 1919 5.569 619 -20.13% FAC Wien 3.895 433 -39.27% FC Liefering 3.018 336 +4.02% Gesamt 133.321 1.482 +/- 0%