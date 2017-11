Im November 142 Beben in Tirol registriert

In der Nacht auf Dienstag bebte im Raum Fulpmes die Erde merklich. Die Seismologen stufen die Erschütterung als Nachbeben des Erdstoßes am 3. November ein. Dieser war der heftigste in diesem Jahr. Nicht jedes Nachbeben ist spürbar. In Summe zitterte die Erde in Tirol im November bereits unglaubliche 142 Mal.