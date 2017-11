Hard baut mit Kantersieg Tabellenführung aus

Der HC Hard hat im vorgezogenen Spiel der 13. Runde seine Tabellenführung in der Handball Liga Austria (HLA) ausgebaut. Die Vorarlberger deklassierten am Dienstag den HC Bruck auswärts mit 30:12 (13:4) und liegen vorerst zwei Punkte vor den Fivers Margareten, die erst am Samstag im Einsatz sind.