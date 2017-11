U-Boot-Suche: Sauerstoff für Besatzung wird knapp

Vorbereitungen für Bergung vom Ozeangrund

Neben der systematischen Suche auf einer Meeresfläche von mehr als 43.000 Quadratkilometern wird bereits eine eventuelle Bergung am Ozeangrund vorbereitet. Vier Transportflugzeuge der US-Navy mit einem Mini-U-Boot, einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug und weiterer Ausstattung zur Tiefsee-Bergung wurden vom Southern Command mit Sitz in Florida zum patagonischen Hafen von Comodoro Rivadavia entsandt. Von dort aus soll das Material gegebenenfalls an Bord eines Schiffes des französischen Erdölunternehmens Total zum Einsatz bei einer Unterwasserbergung transportiert werden. Das kleine Rettungs-U-Boot kann bis zu sechs Menschen auf einmal aus einem gekenterten U-Boot bergen.