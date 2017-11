Zwei Tote bei Wohnhausbränden in OÖ und NÖ

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Löschleitungen, die über die B147 gelegt wurden, war die Braunauer Straße für die Zeit der Brandbekämpfung für den Verkehr gesperrt. Um 22.45 Uhr wurde von der Feuerwehr Brand aus gemeldet.

Frau stirbt bei Wohnhausbrand in NÖ

In Thal bei Muggendorf in Niederösterreich kam dann am Sonntag in der Früh eine Frau bei einem Wohnhausbrand ums Leben. Kurz nach 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand das Haus im Ortskern bereits in Vollbrand. Eine als vermisst geltende Person - laut ORF handelt es sich um die 66-jährige allein lebende Bewohnerin des Hauses - wurde kurze Zeit später geborgen. Der Notarzt konnte jedoch nichts mehr für sie tun.