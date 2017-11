Köln im Pech: Peter Stöger ist „die ärmste Sau“

Der 1. FC Köln befindet sich in der deutschen Bundesliga weiter in der Krise. Nach der 0:1-Niederlage am Samstag in Mainz hält der Klub von Trainer Peter Stöger nach zwölf Runden nur bei zwei Punkten - so schlecht ist in der Liga noch kein Verein gestartet. Zu allem Überfluss verlor man in Mainz auch noch aufgrund einer Elfmeter-Fehlentscheidung. (Im Video oben sehen Sie ÖFB-Präsident Leo Windtner, der sich über Peter Stöger äußert.)