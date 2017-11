Umstrittener Elfer bringt Köln weiter in Not

David Alaba, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel das erste Länderspiel unter dem neuen ÖFB-Teamchef Franco Foda verpasst hatte, wurde in der Schlussphase eingewechselt (74.). Bei Augsburg spielten Kevin Danso in der Innenverteidigung und Michael Gregoritsch in der Offensive durch. Die Bayern sind seit der Heynckes-Rückkehr weiter makellos. Alle acht Pflichtspiele wurden gewonnen, fünf davon in der Liga.

Leipzig verspielt Doppel-Führung

In der Champions League gastieren die Münchner am Mittwoch bei Anderlecht. Verfolger Leipzig bekommt es am Dienstag ebenfalls auswärts mit AS Monaco zu tun. Die Generalprobe gelang trotz zweier Elfmetertore von Timo Werner (13.) und Emil Forsberg (54.), an deren Entstehung jeweils ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer beteiligt war, nicht vollends. Leverkusen schaffte durch Leon Bailey (44.) und Kevin Volland (74.) zweimal den Ausgleich.