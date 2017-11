Inderin (20) ist die neue schönste Frau der Welt

Die 20-jährige Manushi Chhillar aus Indien ist die neue schönste Frau der Welt: Die Medizinstudentin wurde am Samstag im chinesischen Sanya zur Miss World 2017 gekrönt. Chhillar, die in ländlichen Gebieten ihrer Heimat Krankenhäuser eröffnen möchte, dankte ihren Unterstützern per Twitter. "Das ist für Indien", schrieb die indische Schönheitskönigin.