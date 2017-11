85% der Österreicher sind mit ihrer Wahl zufrieden

Während also die überwältigende Mehrheit auch heute die gleiche Wahl treffen würde wie am 15. Oktober, geben nur sechs Prozent der befragten Personen in der vom "profil" in Auftrag gegebenen Studie an, sich falsch entschieden zu haben. Neun Prozent antworteten mit "weiß nicht".

Kanzlerfrage: Kurz stabil auf dem ersten Platz

In der Kanzlerfrage liegt Sebastian Kurz stabil auf dem ersten Platz. Meinten im September noch 32 Prozent der Befragten, sie würden den ÖVP-Chef direkt zum Kanzler wählen, waren es nun laut Umfrage 34 Prozent. In der fiktiven Kanzlerfrage holt SPÖ-Chef Christian Kern allerdings auf, nach 25 Prozent im September käme er nun auf 31 Prozent. FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache befindet sich leicht im Abwind und käme auf 15 Prozent (nach zuletzt 16 Prozent).