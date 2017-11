Riesenaufruhr unter den Landesbediensteten

"Mit einer Unterschriftenaktion wärmen wir uns für weitere Schritte im Streit um die Übernahme des Gehaltsabschlusses des Bundes auf", ist Peter Csar, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, vor den anstehenden Gesprächen mit LH Thomas Stelzer im Kampfmodus. "Wir warten auf die Einladung. Parallel dazu laufen auch schon formale und organisatorische Vorbereitungen für weitere gewerkschaftliche Maßnahmen", so Csar weiter.

Demo am 5. Dezember

Welche Schritte konkret gemeint sind, will er nicht sagen. Fix ist jedenfalls eine große Demo am 5. Dezember vor dem Landhaus. Laut Csar, der auch als ÖVP-Politiker im Landtag sitzt, ist die Stimmung unter den Landesbediensteten aber kritisch: "In der Verwaltung wurde innerhalb von nur vier Jahren der Personalstand um fast acht Prozent reduziert. Wir krachen in vielen Dienststellen wie eine Kaisersemmel!"

40.000 von Lohnerhöhung betroffen

Von der Lohnerhöhung betroffen sind nicht nur die 10.000 Landesbediensteten, sondern auch jeweils rund 10.000 Beschäftigte in den Landesspitälern, Gemeinden und sozialen Organisationen. Stelzer ist um Beruhigung bemüht: "Wichtig ist eine spürbare Erhöhung für kleinere und mittlere Einkommen. Ich gehe davon aus, dass alle den oberösterreichischen Zukunftsweg mitgehen werden und eine gute Lösung gefunden wird!"

Gespräche ab kommender Woche

In der kommende Woche wird es die ersten Gespräche geben. Stelzer wird als Personalverantwortlicher im Landesdienst Gespräche führen, Landesrätin Christine Haberlander im Spitalsbereich und Landesrat Max Hiegelsberger als Gemeindereferent mit Vertretern der Gemeindebediensteten.

Mario Zeko, Kronen Zeitung